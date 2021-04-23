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بالفيديو.. ناشطون يرمون روث الأبقار قرب البيت الأبيض

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بالفيديو.. ناشطون يرمون روث الأبقار قرب البيت الأبيض
Reuters
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تجمع ناشطون في واشنطن لتفريغ عربات يد مليئة بروث الأبقار بالقرب من البيت الأبيض احتجاجا على خطة المناخ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرينها ليست كافية لحماية البيئة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على "تويتر" من مظاهرة يوم الأرض مجموعة من عشرات المتظاهرين يدفعون عربات يد وردية وسط واشنطن باتجاه البيت الأبيض، حيث يستضيف بايدن قمة مناخ افتراضية لمدة يومين مع العشرات من قادة العالم.

ثم ألقى المتظاهرون الروث في الشارع وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الهراء" و"أعلنوا حالة الطوارئ المناخية الآن".

وقد دعا بايدن في كلمة له خلال القمة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة "الأزمة الوجودية".

وكشفت الإدارة الأمريكية في وقت سابق يوم أمس الخميس عن خطة بايدن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52 في المائة من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

المصدر: RT

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