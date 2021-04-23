بالفيديو.. ناشطون يرمون روث الأبقار قرب البيت الأبيض

تجمع ناشطون في واشنطن لتفريغ عربات يد مليئة بروث الأبقار بالقرب من البيت الأبيض احتجاجا على خطة المناخ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرينها ليست كافية لحماية البيئة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على "تويتر" من مظاهرة يوم الأرض مجموعة من عشرات المتظاهرين يدفعون عربات يد وردية وسط واشنطن باتجاه البيت الأبيض، حيث يستضيف بايدن قمة مناخ افتراضية لمدة يومين مع العشرات من قادة العالم.

Climate activists are coming to dump over a dozen wheelbarrows of cow poop at the White House to protest Biden’s “bullshit” climate plan #EarthDaypic.twitter.com/AEOPZSHFMX — Jane Recker (@janerecker) April 22, 2021

ثم ألقى المتظاهرون الروث في الشارع وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الهراء" و"أعلنوا حالة الطوارئ المناخية الآن".

The group has dispersed, leaving the cow poop in the middle of the street at 17 and NY Ave #EarthDaypic.twitter.com/bVjVJneS2v — Jane Recker (@janerecker) April 22, 2021

وقد دعا بايدن في كلمة له خلال القمة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة "الأزمة الوجودية".

وكشفت الإدارة الأمريكية في وقت سابق يوم أمس الخميس عن خطة بايدن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52 في المائة من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

Wider view of the scene here where cow poop has been dumped in front of the White House to protest Biden’s “bullshit” climate plan. And yes, it smells. pic.twitter.com/abVP0Z3uCt — Jane Recker (@janerecker) April 22, 2021

المصدر: RT