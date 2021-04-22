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المكسيك تسجل 3708 إصابات و498 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل 3708 إصابات و498 وفاة جديدة بكورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس عن تسجيلها 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و498 وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ مليونين و319 ألفا و519 إصابة.

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وبلغت حصيلة الضحايا المؤكدة 214 ألفا و95 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة المسجلة رسميا.

وأشارت دراسة تم نشرها في الفترة الأخيرة، إلى أن حصيلة الضحايا الحقيقية جراء فيروس كورونا قد تكون أعلى بنسبة 60% من العدد المعلن.

المصدر: رويترز

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