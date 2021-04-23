الادعاء الأمريكي يرجح اتهام 100 آخرين في هجوم الكابيتول

رجحت وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهام لما لا يقل عن 100 شخص آخرين بالضلوع في الهجوم على مبنى الكابيتول، مما يشير إلى أن الوقت لا يزال طويلا أمام الادعاء للانتهاء من التحقيق.

وقال المدعون الاتحاديون في وثائق قدموها للمحكمة اليوم الخميس: "وجهت اتهامات لأكثر من 400 شخص في ما يتصل بهجوم الكابيتول... التحقيق مستمر وتتوقع الحكومة توجيه الاتهام لما لا يقل عن 100 آخرين".

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وكشفت وزارة العدل عن هذه المعلومات ضمن وثائق أودعتها بالمحكمة وطلبت فيها أيضا من القضاة تأجيل الموعد النهائي لمحاكمات معلقة.

وجاء في الوثائق أنه "من المتوقع أن يكون التحقيق والملاحقة القضائية في هجوم الكابيتول من أكبر التحقيقات في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد المتهمين وطبيعة الأدلة وحجمها".

واقتحم مؤيدو الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير لمحاولة وقف تصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.

المصدر: رويترز