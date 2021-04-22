موسكو لبراغ: لغة الإنذارات مرفوضة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنها أبلغت سفير التشيك لدى موسكو فيتيزلاف بيفونكا، بأن "لغة الإنذارات غير مقبولة بالنسبة لروسيا".

وجاء في بيان الخارجية: "تم استدعاء سفير جمهورية التشيك فيتيزلاف بيفونكا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث سلمته الوزارة احتجاجا شديد اللهجة على القيود الإضافية التي فرضتها براغ الخميس ضد موظفي السفارة الروسية لديها".

وأضاف: "أبلغنا السفير بأن التشيك تواصل الترويج للحملة المعادية لروسيا بذرائع مختلقة، وأن ممارساتها تدمر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التأكيد له على أن لغة الإنذارات غير مقبولة بالنسبة لروسيا".

وشددت الوزارة في بيانها على أنه "تم إبلاغ السفير، بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ خطوات أخرى في حال المزيد من خطوات الحملة الهستيرية ضد روسيا من قبل براغ".

المصدر: الخارجية الروسية