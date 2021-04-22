"ردنا سيأتي قريبا".. الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك عقب قرارها تقليص طاقم سفارة موسكو

وصل السفير التشيكي لدى موسكو، فيتيزلاف بيفونكا، إلى مقر الخارجية الروسية، في أعقاب استدعائه على خلفية إعلان بلاده عن خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية في براغ بشكل حاد.

وغادر السفير التشيكي لاحقا مقر الوزارة ورفض التعليق للصحفيين على فحوى مشاوراته في الوزارة، مؤكدا أنه سيواصل عمله في موسكو.

وقال الدبلوماسي إنه يتوقع عقد اجتماعات جديدة مع الجانب الروسي من أجل حل المشاكل القائمة، لكن تسويتها ستستغرق كثيرا من الوقت.

في غضون ذلك، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي اليوم الخميس على أن الحكومة التشيكية بقرارها الأخير "سلكت سبيل تدمير العلاقات" الثنائية، مضيفة: "ردنا سيأتي سريعا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولغانيك أن بلاده قررت خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية في براغ حتى مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التشيكية بموسكو، ما يعني تقليص طاقم السفارة الروسية بعدة أضعاف.

وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين الدولتين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية.

ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

المصدر: نوفوستي