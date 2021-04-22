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لبنان.. شاحنة إسرائيلية تنزلق نحو الخط الأزرق

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لبنان.. شاحنة إسرائيلية تنزلق نحو الخط الأزرق
الوكالة الوطنية للإعلام
إنزلاق شاحنة إسرائيلية تقوم بأعمال حفريات قبالة بلدة العديسة واستقرارها على مقربة من الخط الأزرق
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، بأن شاحنة إسرائيلية انزلقت قرب الخط الأزرق عندما كانت تقوم بحفريات قبالة بلدة العديسة الحدودية، جنوب لبنان.

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وبحسب الوكالة فإن "الشاحنة التابعة للجيش الإسرائيلي، انزلقت أثناء قيامها بحفريات على الطريق المستحدثة مؤخرا قبالة بلدة العديسة، واستقرت على مقربة من الخط الأزرق".

ولفتت الوكالة إلى أن انزلاق الشاحنة أدى إلى استنفار عناصر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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