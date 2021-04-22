لبنان.. شاحنة إسرائيلية تنزلق نحو الخط الأزرق

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، بأن شاحنة إسرائيلية انزلقت قرب الخط الأزرق عندما كانت تقوم بحفريات قبالة بلدة العديسة الحدودية، جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وبحسب الوكالة فإن "الشاحنة التابعة للجيش الإسرائيلي، انزلقت أثناء قيامها بحفريات على الطريق المستحدثة مؤخرا قبالة بلدة العديسة، واستقرت على مقربة من الخط الأزرق".

ولفتت الوكالة إلى أن انزلاق الشاحنة أدى إلى استنفار عناصر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام