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زاخاروفا: التشيك ترغب في تنظيم عرض مسرحي

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زاخاروفا: التشيك ترغب في تنظيم عرض مسرحي
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه لا توجد لدى سلطات التشيك رغبة بتسوية الوضع المتعلق بالفضيحة الدبلوماسية الجديدة، بل تغمرها رغبة في الاستعراض المسرحي.

وأضافت زاخاروفا، في حديث إذاعي، أن هذه السلطات لا تضع نصب عينيها، "مهمة تطبيع العمل وجعله طبيعيا ومناسبا بل هناك مهمة لترتيب مثل هذا العرض الفني".

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وشددت زاخاروفا، على أن موسكو سترد على كل الخطوات والتصرفات الجديدة المحتملة من جانب سلطات براغ، تجاه الدبلوماسيين الروس.  

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وقالت، إنه لا توجد لدى هذه السلطات رغبة في حل المشكلة أو منع حدوث مشكلة جديدة، بل هناك على العكس رغبة في تأجيجها وتعميقها.

وتابعت زاخاروفا: "إذا استمروا في انتهاج هذا المسلك، فسيتم الرد عليه بالشكل المناسب. وسلطات براغ تعلم ذلك جيدا".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن موسكو "لا تنخرط في الأوهام"، على عكس "عرض المواقف السخيفة" الذي تقوم به سلطات براغ الرسمية حاليا.

المصدر: نوفوستي

 

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