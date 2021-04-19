التشيك: الرد الروسي كان أقوى مما توقعناه

اعتبرت سلطات جمهورية التشيك الرد الروسي على طرد براغ لـ 18 دبلوماسيا روسيا "أقوى" مما توقعته، مؤكدة أنها طلبت "تضامنا" من الدول الأوروبية.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك، تعليقا على قيام روسيا بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، إن الرد أقوى مما توقعناه وهو عدد أكبر من الدبلوماسيين مقارنة بعدد ضباط الاستخبارات الذين طردناهم".

وأضاف: سألتقي رئيس الوزراء لمناقشة ما إذا سيحتاج الجانب التشيكي لاتخاذ مزيد من الخطوات ومتى سيكون ذلك".

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وأكد أنه طلب من وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي التعبير عن التضامن مع التشيك.

ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين، بعد أن اتهمت جمهورية التشيك موسكو بالوقوف وراء تفجير مستودعات للذخيرة على الأراضي التشيكية في 2014.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها غير مبررة، وطردت 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا.

المصدر: "رويترز"