مقتل عنصرين من الحرس الثوری الإيراني باشتباك مسلح قرب الحدود العراقية

أعلن "مقر حمزة" العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، مقتل عنصرين من الحرس الثوری خلال اشتباك مسلح مع جماعة معارضة في مدينة مريوان المحاذية لإقليم كردستان العراق.

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وذكر "مقر حمزة" أن الاشتباك أدى كذلك إلى مقتل اثنين من "الجماعة الإرهابية" وإصابة وفرار آخرين نحو الشريط الحدودي.

وفي فبراير الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال ثلاثة أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية المحاذية لإقليم كردستان العراق وتركيا، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

المصدر: RT