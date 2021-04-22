نتنياهو مهاجما بينيت: أنت تفعل كل شيء حتى لا تشكل حكومة يمينية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، قائلا: "خلافا لما تقوله، أنت تفعل كل شيء حتى لا تشكل حكومة يمينية".

وقال نتنياهو في كلمة ردا على تصريحات بينيت، إن "الأخير مستعد لفعل أي شيء ليكون رئيسا للوزراء بسبعة مقاعد".

وأضاف: "طريقتك الوحيدة للقيام بذلك هي قيادة حكومة يسارية مع يائير لبيد وحربي ميرتس والعمل".

وتابع نتنياهو: "خلافا لما تقوله، أنت تفعل كل شيء حتى لا تشكل حكومة يمينية".

وكان قد قال بينيت مساء الأربعاء، إنه "مستعد لمحاولة تشكيل ائتلاف وحدة وطنية إذا فشل الليكود في تشكيل حكومة".

وأضاف أنه "يحاول بكل الوسائل تشكيل ائتلاف، لكن نتنياهو يواصل مهاجمتنا".

المصدر: "i24"