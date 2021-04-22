فرنسا تفرض قيودا على القادمين من الهند بسبب طفرة كورونا الهندية

أكد مسؤول فرنسي أن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في هذا البلد.

تأتي القيود بالإضافة إلى تلك التي تم الإعلان عنها سابقا فيما يتعلق بأربع دول هي البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من السبت.

وأكد المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال أن "فرنسا سترفع الحظر المفروض على السفر الداخلي كما هو مخطط في 3 مايو، لكنها ستبقي على حظر التجول الليلي، والمطبق الآن من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا".

وأضاف أن "المتاجر غير الضرورية، التي أغلقت منذ الإغلاق الجزئي للبلاد في بداية أبريل، لن تفتح قبل منتصف مايو".

وعلقت فرنسا جميع الرحلات الجوية القادمة من البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار طفرة جديدة لفيروس كورونا موجودة في تلك الدولة.

المصدر: "أسوشيتد برس"