الإدارة الأمريكية: نعمل على منح أفغانستان مساعدات إضافية بمبلغ 300 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل مع الكونغرس على منح مساعدات مدنية إضافية لأفغانستان بمبلغ 300 مليون دولار.

وقال بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية: "أكد الرئيس بايدن بوضوح أنه على الرغم من سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، إلا أن دعمنا لهذه البلاد سيستمر. في إطار التزاماتنا بتأييد الشعب الأفغاني والاستثمار فيه، نعمل مع الكونغرس على منح أفغانستان عام 2021 مساعدات مدنية إضافية بمبلغ 300 مليون دولار".

وأوضح أن المساعدات ستخصص لدائرة واسعة من الفعاليات بدءا من الاقتصاد ووصولا إلى مكافحة الفساد وتوسيع حقوق وفرص النساء.

وسبق أن أعلن بايدن الأسبوع الماضي سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان حتى 11 سبتمبر من هذا العام.

المصدر: RT