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سريلانكا تسجل 6 حالات تجلط بالدم بين متلقي لقاح "أسترازينيكا" ووفاة 3 منهم

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سريلانكا تسجل 6 حالات تجلط بالدم بين متلقي لقاح
Reuters
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قالت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي، في البرلمان إن سريلانكا سجلت 6 حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا وإن 3 من المصابين بالجلطات توفوا.

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وتلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع في الهند.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف "صلة محتملة" بين لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

المصدر: رويترز

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