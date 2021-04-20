البرازيل تسجل 3321 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيلها 3321 وفاة جديدة بفيروس كورونا و69381 إصابة خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في البرازيل حتى يوم الثلاثاء، 378 ألفا و3 حالات، وإجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 14 مليونا و43 ألفا و76 حالة.

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وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز