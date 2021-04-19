بريطانيا تبلغ تركيا بمرور سفينتها الحربية عبر البوسفور إلى البحر الأسود في مايو

أبلغت بريطانيا السلطات التركية بأن سفينة حربية لها ستدخل البحر الأسود عبر مضيق البوسفور في مايو، حسبما أفادت قناة NTV التركية اليوم الاثنين، دون ورود أي تأكيد رسمي على هذا النبأ.

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وفي وقت سابق نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن مصادر في القوات البحرية الملكية أن مدمرة وفرقاطة مضادة للغواصات تابعتين للأسطول الحربي البريطاني ستدخلان مياه البحر الأسود في مايو لإظهار تضامن لندن مع كييف على خلفية التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن بريطانيا ملزمة بإبلاغ تركيا بمرور سفنها الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو الموقعة في العام 1936 والتي تمنح الدول حرية مرور سفنها التجارية عبر المضيقين سواء في زمن السلم والحرب. أما السفن الحربية فتقضي الاتفاقية أن سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود يمكن أن تتواجد في مياهها خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما وتخضع لبعض القيود الخاصة بأصنافها وحمولتها.

وأعلنت واشنطن عن "تصعيد العدوان الروسي" وسط تقارير عن قيام موسكو بتحريك قواتها في شبه جزيرة القرم، وبطول حدود أوكرانيا الشرقية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار سابقا إلى أن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها "في الاتجاهات التي تعتبرها ضرورية وبالشكل الذي يعتبره ضروريا لضمان الأمن لبلدنا"، مضيفا أن ذلك "لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي طرف".

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كما أعلنت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، مؤكدة اهتمامها بخروج كييف من أزمتها السياسية والاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"