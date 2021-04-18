بريطانيا ترسل سفنا حربية للبحر الأسود دعما لأوكرانيا

ذكرت صحيفة " ذا تايمز" نقلا عن مصادر في الإسطول البحري البرطاني بأن لندن سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في مايو المقبل، على خلفية الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية.

وبحسب المصادر فإن إرسال بريطانيا لسفن حربية هو مبادرة تهدف إلى التعبير عن الدعم لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المنطقة، على خلفية الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا سترسل مدمرة وفرقاطة، تابعتين لمجموعة حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط، ​​وستعبران مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وقالت الصحيفة إن القرار اتخذ دعما لأوكرانيا بعد أن تخلت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن التخطيط لإرسال مدمرتين إلى البحر الأسود.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال وجود تهديد لأوكرانيا من جانب روسيا.

المصدر: تاس