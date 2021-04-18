زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب إيران (صور+فيديو)

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب إيران.

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وأضاف التلفزيون الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس بجنوب إيران.

وأفاد مراسلنا في إيران بأن هزة ارتدادية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت ميناء غناوة بمحافظة بوشهر بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، "إنه تم إرسال خمسة فرق إلى مكان الزلزال، ولا تقارير حول وجود إصابات حتى الآن".

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر الميناء ذاته.

من جهته قال النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ غناوة: "تم إرسال فرق إنقاذ إلى القرى المحيطة بالميناء، ونظرا لقوة الزلزال يحتمل تضرر البيوت القديمة في القرى ... مركز الزلزال كان ساحل ميناء غناوة".

كما حدثت هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وتم الإعلان عن حالة التأهب القصوى في محافظة بوشهر.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، بأنه تم إرسال 50 سيارة إسعاف و5 حافلات إسعاف إلى مناطق الزلزال، ويجري العمل على إعداد 3 مشافي ميدانية.

ونتج عن الزلازل انهيارات جبلية في محافظة بوشهر، وتم تسجيل إصابة واحدة حتى الآن.

RT

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المصدر: RT