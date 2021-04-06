هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة الحدود بين إقليم كردستان إيران والعراق اليوم الثلاثاء، وفق ما نقله مراسل RT.

وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق.

وقال محمد فلاحي، مدير دائرة الطوارئ في إقليم كردستان، إن "3 فرق إغاثة أرسلت إلى مدن مريوان، وبانة، وسرودآباد، ولم نتلق حتى الآن أي تقارير حول وقوع خسائر جراء الزلزال."

وأضاف أن "الهلال الأحمر في إقليم كردستان في حالة تأهب"، لافتا إلى أن "سكان مدينة سنندج مركز الإقليم، ومدينتي سقز وديوان دره، شعروا بالزلزال."

وكانت الهيئة العراقية للرصد الزلزالي أشارت يوم السبت إلى أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 19 زلزالا، منها عشر هزات داخل العراق، وهزتان أخرى في سوريا قرب الحدود العراقية-السورية، وسبع داخل إيران قرب المناطق الحدودية للعراق".

وبينت الهيئة أن "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وقضاء كلار بمحافظة السليمانية، ومدينة العمارة بمحافظة ميسان، إضافة إلى تسجيل هزات أرضية أخرى في مناطق قريبة ومجاورة للعراق".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية