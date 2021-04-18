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الصين والولايات المتحدة تعربان عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ

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الصين والولايات المتحدة تعربان عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ
Reuters ALY SONG
علما الولايات المتحدة والصين
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ، وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة والصين أكدتا في بيان مشترك صدر بعد لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، مع نظيره الصيني شي تشسنخوا، التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ".

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المصدر: "سبوتنيك" 

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