الصين والولايات المتحدة تعربان عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ
Reuters ALY SONG
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ، وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة والصين أكدتا في بيان مشترك صدر بعد لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، مع نظيره الصيني شي تشسنخوا، التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ".
ويعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى "الحياد الكربوني" قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.
المصدر: "سبوتنيك"