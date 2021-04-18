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كندا.. شرطة أونتاريو ترفض القيام بتفتيش عشوائي للمارة بشأن كورونا

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كندا.. شرطة أونتاريو ترفض القيام بتفتيش عشوائي للمارة بشأن كورونا
AFP
الشرطة الكندية - أرشيف
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واجهت القيود الجديدة التي فرضتها مقاطعة أونتاريو الكندية للحد من تفشي كورونا، معارضة على الفور، إذ أصرت دوائر الشرطة على عدم استخدام سلطات جديدة لإيقاف سائقي السيارات بشكل عشوائي.

وأعلنت حكومة رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، أمس الجمعة، منح أفراد الشرطة سلطة مطالبة الأفراد في الشوارع بتبرير سبب مغادرتهم منازلهم وتقديم عناوينهم، وإمكانية تحرير مخالفات.

وكتب قائد شرطة "هالتون"، ستيف تانر على "تويتر": "نحن جميعا نمر بعام مرعب بسبب كوفيد-19، وكل ما يتعلق به.. لن يقوم قسم الشرطة بإيقاف المركبات بشكل عشوائي دون سبب أثناء الوباء أو بعد ذلك".


وتقتصر القواعد الجديدة للتجمعات الخارجية على الأفراد المقيمين في ذات المنزل، وعلى إغلاق ملاعب الرياضة والغولف، في وقت أثارت فيه القرارات انتقادات واسعة النطاق، إذ أغلقت المطاعم والصالات الرياضية كما هو الحال في المدارس.

المصدر: "أ ب"

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