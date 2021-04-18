كندا.. شرطة أونتاريو ترفض القيام بتفتيش عشوائي للمارة بشأن كورونا

واجهت القيود الجديدة التي فرضتها مقاطعة أونتاريو الكندية للحد من تفشي كورونا، معارضة على الفور، إذ أصرت دوائر الشرطة على عدم استخدام سلطات جديدة لإيقاف سائقي السيارات بشكل عشوائي.

وأعلنت حكومة رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، أمس الجمعة، منح أفراد الشرطة سلطة مطالبة الأفراد في الشوارع بتبرير سبب مغادرتهم منازلهم وتقديم عناوينهم، وإمكانية تحرير مخالفات.

وكتب قائد شرطة "هالتون"، ستيف تانر على "تويتر": "نحن جميعا نمر بعام مرعب بسبب كوفيد-19، وكل ما يتعلق به.. لن يقوم قسم الشرطة بإيقاف المركبات بشكل عشوائي دون سبب أثناء الوباء أو بعد ذلك".

To our amazing Halton citizens. We are all going through a horrific year of COVID-19 and all associated with it together. The HRPS will NOT be randomly stopping vehicles for no reason during the pandemic or afterwards (RIDE being an exception). @GaryCarrHalton@CouncillorKnoll — Chief Steve Tanner (@ChiefTanner) April 17, 2021



وتقتصر القواعد الجديدة للتجمعات الخارجية على الأفراد المقيمين في ذات المنزل، وعلى إغلاق ملاعب الرياضة والغولف، في وقت أثارت فيه القرارات انتقادات واسعة النطاق، إذ أغلقت المطاعم والصالات الرياضية كما هو الحال في المدارس.

المصدر: "أ ب"