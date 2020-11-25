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مقاطعة ألبرتا الكندية تحظر التجمعات مع انتشار كورونا

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مقاطعة ألبرتا الكندية تحظر التجمعات مع انتشار كورونا
Reuters CARLOS OSORIO
فيروس كورونا في كندا
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أعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية أنها ستحظر التجمعات في القاعات المغلقة، وستعلق الدراسة لبعض الطلاب، وتقلل من التجمهر في المتاجر والأسواق لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء الكندي جيسون كيني إلى الحد من الحضور في دور العبادة، واشار إلى ضرورة الحد من التجمعات في القاعات المغلقة عموما.

ولفت إلى أهمية الحد من ارتياد المقاهي والمطاعم، ليقتصر على أفراد الأسرة الواحدة الذين يأكلون ويشربون معا عادة.

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المصدر: "رويترز"

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