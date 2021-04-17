أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر "طالبان" في عمليات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 44 عنصرا من حركة "طالبان"، أمس الجمعة، جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

إقرأ المزيد

وكشفت الوزارة أن القوات الأفغانية الجوية نفذت هجمات استهدفت تجمعات لـ"طالبان" في منطقتي خشرود وديلارام في ولاية نيمروز، ما أدى إلى مقتل 22 من مقاتلي طالبان وأنه تم تدمير كمية كبيرة من ذخائرهم وأسلحتهم.

22 #Taliban terrorists were killed in Khash-Road and Delaram districts of #Nimruz province as a result of #airstrikes yesterday. Also, a large amount of their ammunition and weapons were destroyed in the airstrikes. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) April 17, 2021

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى مقتل 22 من عناصر "طالبان" وإصابة 8 آخرين، أمس، بعد أن استهدفتهم قوات الدفاع والأمن، بدعم من سلاح الجو، في ولاية غزني.

22 #Taliban were killed and 8 others were wounded in Qarabagh district of #Ghazni province during #ANDSF operation yesterday. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) April 17, 2021

وأوضحت أنه تم تدمير نفق بطول 100 متر استخدمه عناصر "طالبان" في قرية شرشرق ببلخ، وأنه تم اعتقال 4 عناصر من المجموعة خلال عملية الجيش الوطني الأفغاني الليلة الماضية.

100-meter #tunnel used by #Taliban terrorists destroyed in the village of #Sharsharak in #Balkh and 4 terrorists of the group arrested during ANA operation last night. pic.twitter.com/lh5hskr6vR — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) April 17, 2021

المصدر: RT