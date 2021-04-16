مولدوفا تقرر شراء 700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في مولدوفا أن حكومة البلاد تخطط لشراء 700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بأن اللجنة الوطنية لتنسيق العمل على تطعيم الناس للوقاية من فيروس كورونا اتخذ، خلال جلسة عقدته اليوم الجمعة، "قرارا لتوجيه طلب إلى السلطات الروسية لشراء 700 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V".

وسبق أن ذكر إيغور دودون، رئيس "حزب الاشتراكيين"، وهو الأكبر في مولدوفا، الذي سبق أن تولى منصب الرئيس، أن بلاده ستستلم في أبريل 182 ألف جرعة من اللقاح الروسي كمساعدة إنسانية.

وحتى الآن حصلت مولدوفا على 110 آلاف جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر/ بيونتيك" تم توريدها ضمن عمل نظام "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات وكذلك بواسطة حكومة رومانيا.

المصدر: "تاس"