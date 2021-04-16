الولايات المتحدة.. هاريس تعلق على إطلاق النار في إنديانابوليس

علقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، على إطلاق النار في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" بولاية إنديانا حيث قتل مسلح 8 موظفين بأنه "لا شك في أن هذا العنف يجب أن ينتهي".

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وأضافت هاريس أن الرئيس جو بايدن سيدلي بتصريحات حول إطلاق النار في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم "انتحر".

المصدر: رويترز