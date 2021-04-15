أستراليا تعتزم سحب آخر 80 جنديا من أفغانستان

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن أستراليا ستكمل انسحابها لقواتها من أفغانستان في شهر سبتمبر القادم، بما يتماشى مع قرار الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

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ولم يبق من جنود أستراليا في المهمة التي يقودها حلف الناتو بأفغانستان حاليا سوى 80 فردا.

وقال رئيس الوزراء: "تماشيا مع الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء آخرين، ستغادر آخر القوات الأسترالية المتبقية أفغانستان في سبتمبر"، دون أن يحدد يوما معينا.

وأضاف موريسون أن "القرار يمثل علامة بارزة في تاريخ الجيش الأسترالي".

ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي أطلقت شرارة الحملة.

وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان منذ عام 2001، وقتل 41 جنديا أستراليا هناك.

المصدر: AP