هاريس تعلن عزمها التوجه إلى "المثلث الشمالي" قريبا

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها ستتوجه قريبا إلى المكسيك وغواتيمالا لمعالجة أزمة تدفق المهاجرين، من منطقة المثلث الشمالي بأمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وقالت هاريس للصحفيين خلال لقاء افتراضي: "ينصب تركيزنا على التعامل مع الأسباب الجذرية.. وآمل أن تبدأ رحلتي الأولى إلى المثلث الشمالي في وقت قريب، وهي من المفترض أن تبدأ بالمكسيك ثم غواتيمالا".

وأوضحت هاريس أنها لا تتوقع أن ترى تغييرا فوريا في أنماط الهجرة من المثلث الشمالي، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق التزاما طويل الأمد للحصول على نتائج.

وأضافت: "لن نرى نتيجة بين ليلة وضحاها... العمل الذي يجب أن نقوم بها يتطلب التزاما وأنا على استعداد للقيام بهذا العمل والبدء بعملية العمل الهادف وأن يكون لدينا استراتيجية طويلة المدى"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر سيستغرق وقتا لنرى نتائجه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن هاريس ستقود جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لوقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: The Hill +RT