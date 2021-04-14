بعد نبأ اهتمام تركي ببناء مطار في ليبيا.. مستثمر إيطالي يوضح حقيقة مشروع بناء مطار دولي جنوب طرابلس

أكد رئيس شركة كونسورتيوم الإيطالية، إيليو فرانتشي، أن "مشروع بناء مطار دولي جنوب العاصمة الليبية طرابلس يمضي قدما، وأن ليبيا لا تبعدهم ولا يوجد مخطط لسحب العقد الإنشائي منهم".

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جاء ذلك تعليقا على نبأ اهتمام تركي ببناء البنية التحتية المشار إليها (المطار)، برز في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة لأنقرة، يرافقه 14 وزيرا.

كما أوضح إيليو فرانتشي أن المشروعين، الإيطالي والتركي، سينشآن معا ولا يستبعد أحدهما الآخر، في المنطقة نفسها، التي كانت حتى العام الماضي، مسرحا لقتال عنيف بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وما يدعى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

وفي إطار التوضيح، قال فرانتشي "المطار الذي نقوم بإنشائه سيكون نوعا من مطار انتقالي، بقيمة 79 مليون يورو وسيتعين عليه رؤية النور في غضون عام، وما تمت الإشارة إليه أمس في أنقرة خلال محادثات على أعلى المستويات بين حكومتي تركيا وليبيا، فهو مطار دولي يستوعب 50 مليون مسافر".

المصدر: "أكي"