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نيوزيلندا.. مرتكب مذبحة المسجدين يطلب مراجعة ظروف سجنه

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نيوزيلندا.. مرتكب مذبحة المسجدين يطلب مراجعة ظروف سجنه
Reuters
برنتون تارانت، المسلح الذي أطلق النار وقتل المصلين في هجمات مسجد كرايست تشيرش، نيوزلندا
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قدم الأسترالي برينتون تارانت الذي أدين بقتل 51 شخصا في نيوزيلندا عام 2019 مذكرة قانونية طالب فيها بمراجعة ظروف سجنه وتصنيفه "كيانا إرهابيا".

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وحكم على تارانت، المتعصب للعرق الأبيض، في أغسطس الماضي بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط بتهمة قتل 51 شخصا والشروع في قتل 40 آخرين في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في 15 مارس 2019، في أسوأ واقعة إطلاق نار من نوعها في تاريخ نيوزيلندا.

والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي تم تصنيفه على أنه إرهابي.

وقالت السلطات القضائية إن المحكمة العليا في أوكلاند ستجري مراجعة غدا الخميس لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها.

وتشير المعلومات الأولية المقدمة إلى مسؤولي المحكمة إلى أن تارانت يرغب في أن تراجع المحكمة القرارات التي اتخذتها إدارة السجون بشأن ظروف سجنه وكذلك تصنيفه "كيانا إرهابيا" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المحكمة إن الجلسة لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه.

المصدر: رويترز 

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