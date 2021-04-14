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كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضي إنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.

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وكانت السلطات الكورية الجنوبية أوقفت يوم الأربعاء الماضي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، بعدما سجلت أوروبا حالات تجلط دموي لدى البالغين بعد تلقيحهم.

المصدر: "رويترز" + RT

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