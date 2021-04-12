حظر التجول في المدن الكبرى بولاية مينيسوتا بعد مقتل رجل أسمر على أيدي الشرطة

فرضت السلطات في 3 مقاطعات بولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجول في أعقاب مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة في مدينة بروكلين سينتر يوم الأحد.

وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز يوم الاثنين عن فرض حظر التجول في مقاطعات هينيبين ورامسي وأنوكا اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وقبل ذلك، أعلن عمدة مدينة مينيابوليس أكبر مدينة في مينيسوتا، وعمدة سانت بول عاصمة الولاية، عن الإجراء ذاته في مدينتيهما.

وقررت السلطات منح إعفاءات من حظر التجول للصحفيين وأفراد الهيئات الأمنية وخدمات الطوارئ والأشخاص المتوجهين من وإلى أماكن عملهم.

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ودعا والتز المحتجين على مقتل المواطن دانتي رايت إلى الالتزام بسلمية التظاهر، وإنهاء المظاهرات قبل بدء حظر التجول.

وأكد المسؤولون الأمنيون نشر 100 عنصر من الحرس الوطني في مدينة بروكلين سينتر منذ ليلة الأحد، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى ألف عنصر حتى ليلة الاثنين.

ويأتي ذلك بعد مقتل المواطن الأسمر على يد شرطية عن طريق الخطأ يوم الأحد، بعد أن أوقفت الشرطة سيارته إثر انتهاكه قواعد المرور، وحاولت القبض عليه بعد أن تبين أنه صدرت بحقه مذكرة اعتقال في وقت سابق.

وأثار مقتل دانتي رايت احتجاجات في الولاية التي وقعت فيها حادثة مماثلة العام الماضي أسفرت عن انطلاق موجة عارمة من الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" في كافة أنحاء الولايات المتحدة والخارج بعد مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة.

المصدر: قناة KSTP