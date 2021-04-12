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شرطة مينيابوليس الأمريكية.. قتل المواطن الأسمر لم يكن مقصودا

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شرطة مينيابوليس الأمريكية.. قتل المواطن الأسمر لم يكن مقصودا
Reuters LINDSAY DEDARIO
الشرطة الأمريكية
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أعلنت شرطة مينيابوليس الأمريكية أن إطلاق أحد ضباط الشرطة النار على شاب من أصول إفريقية تم عن طريق الخطأ، حيث سحب الضابط مسدسه واستخدمه ضد الشاب المذكور، عوضا عن السلاح الصاعق.

وأظهرت لقطات عرضها تيم غانون قائد شرطة بروكلين في مؤتمر صحفي، عراكا بين الضحية دونت رايت وضابط الشرطة، حيث عاد رايت إلى السيارة وسمع صوت الضابط وهو يصرخ فيه "صاعق، صاعق".

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وقال غانون: "يبدو لي من خلال ما شاهدته ورد فعل الضباط أن هذا كان إطلاق نار غير مقصود أدى إلى مقتل رايت المأساوي".

المصدر: "رويترز"

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