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دول أمريكا الوسطى تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة

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دول أمريكا الوسطى تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة
Reuters
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أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا مع ثلاث دول في أمريكا الوسطى لزيادة عدد قواتها مؤقتا على حدودها، في جهود لمنع تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية.

وفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ستستمر المكسيك في نشر نحو عشرة آلاف جندي، بينما أضافت غواتيمالا 1500 من أفراد الشرطة والجيش لحدودها الجنوبية ونشرت هندوراس سبعة آلاف فرد من الشرطة والجيش لحدودها "لتفريق مجموعة كبيرة من المهاجرين"، بينما ستقيم غواتيمالا أيضا 12 نقطة تفتيش في مسار المهاجرين عبر البلاد.

وأوضحت بساكي أن غواتيمالا وهندوراس تنشران القوات بشكل مؤقت للتعامل مع قافلة كبيرة من المهاجرين نظمت في نهاية مارس، وأعلنت الحكومة المكسيكية زيادة الأمن ونشر قواتها في مارس، مؤكدة أن الهدف "هو زيادة صعوبة خوض الرحلة، وعبور الحدود."

وأضافت أن الاتفاق جاء نتيجة "لسلسلة من المناقشات الثنائية" بين مسؤولين أمريكيين وحكومات الدول الواقعة وسط القارة.

المصدر: AP

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