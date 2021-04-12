موسكو تحذر أنقرة من تشجيع "النزعة العسكرية" في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تحذر تركيا ودولا أخرى من مغبة تشجيع "النزعة العسكرية" في أوكرانيا.

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وقال لافروف في أعقاب محادثات أجراها في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الاثنين: "نحث جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها، ومنها تركيا، على أن تقوم بتحليل الوضع والتصريحات النارية دائما للنظام في كييف، ونحذرها من تشجيع النزعة العسكرية (في أوكرانيا)".

وجاءت تصريحات لافروف هذه في تعليقه على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة من توريد أنقرة أسلحة لكييف، وذلك في ضوء نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا.

وفي ختام محادثاته مع زيلينسكي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون العسكري بين أنقرة وكييف غير موجه ضد دول ثالثة.

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وفي وقت سابق كشفت شركة "بايكار" التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار أن أوكرانيا قد اشترت عددا من طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة تشهد منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) توترا أمنيا ملحوظا على خط التماس بين القوات الأوكرانية ومقاتلي جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" (غير المعترف بهما).

المصدر: "نوفوستي"