بيان أوكراني تركي مشترك يدعم آفاق انضمام كييف للناتو

أكد الرئيسان الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان في بيان مشترك، دعمهما لآفاق حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي.

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وجاء في البيان الذي وقع عليه الرئيسان في إسطنبول اليوم السبت: "التعبير عن دعم آفاق عضوية أوكرانيا في الناتو، ومساعيها للحصول في أقرب وقت على خطة عمل بشأن عضويتها في الحلف، وضمان مطابقة معايير قواتها المسلحة مع معايير قوات الدول الأعضاء".

كما أكد الطرفان "دعم التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأسود بهدف ضمان الاستقرار والأمن ضمن إطار الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما فيها الناتو".

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ويتضمن البيان الذي تم توقيعه في أعقاب الجلسة التاسعة للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين 20 بندا شملت اتفاق الطرفين على تفعيل تعاونهما الاقتصادي والتجاري والسياحي والأمني والدفاعي والعلمي والتعليمي والشبابي.

كما عبر البيان عن عزم البلدين على تعزيز العمل المشترك في "مكافحة كافة أشكال ومظاهر الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف".

واتفق الطرفان أيضا على اتخاذ إجراءات مشتركة في مواجهة الجريمة العابرة للحدود والجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

ووصل زيلينسكي على رأس وفد رفيع إلى تركيا اليوم السبت في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

وأجرى الزعيمان الأوكراني والتركي محادثات ثنائية، وترأسا الجلسة التاسعة للمجلس الاستراتيجي، ووقع الجانبان عددا من الوثائق الثنائية.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"