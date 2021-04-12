"إيران إير" تطالب شركة بوينغ بالوفاء بتعهداتها تجاه تسليم الطائرات

أعلن علي رضا برخور الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية إرسال خطاب إلى شركة بوينغ لصناعة الطائرات، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران.

وأضاف في تصريح لـ"إرنا" يوم الأحد عن إمكانية إحياء عقد شراء الطائرات من شركة بوينغ، وصرح بأن "إيران إير" بعثت برسالة إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" نهاية العام الماضي، تناولت فيها موضوع التزام الشركة بتعهداتها وحقوق الإنسان التي تتشدق بها واشنطن دائما.

وتابع قائلا: "لقد نبهنا الشركة إلى أن عليها اتخاذ الإجراءات التي تتيح للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الطائرات وقطع الغيار المناسبة ومواصفات السلامة طبقا للعقد الموقع"، مؤكدا أنه حق ثابت لإيران.

وكان وزير الطرق محمد إسلامي قال يوم السبت إن بامكان إيران المتابعة القانونية لعقود شراء طائرات بوينغ التي تم تعليقها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مؤكدا أن على الشركة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية عقودها مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

يذكر أن إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي سنة 2015، عقدت صفقة لشراء 80 طائرة بوينغ 737 مكس و777، وحصلت على موافقة الخزانة الأمريكية على شراء هذه الطائرات.

المصدر: إرنا