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ترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى "ترامبسين"

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ترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى
Reuters CARLO ALLEGRI
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ساهم في تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تسميتها "ترامبسين".

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن ترامب قال في خطاب ألقاه أمام رعاة "الحزب الجمهوري" مساء السبت في مار ألاغو بولاية فلوريدا، إن شخصا أسماه "سيدي" جاء إليه وقال إن اللقاح يجب أن يسمى "ترمبسين".

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وأضافت أن ترامب أشار إلى مبادرة Warp Speed التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في عهده لتسريع تطوير لقاحات كورونا.

من جهة أخرى، هاجم ترامب خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي بسبب توصيته بعدم استخدام الكمامات في بداية الوباء، قبل أن يوصي بـ"خمس" كمامات في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "الإندبندنت"

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