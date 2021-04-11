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ترامب يشتم زعيم الجمهوريين في الكونغرس بخطاب ألقاه في فلوريدا

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ترامب يشتم زعيم الجمهوريين في الكونغرس بخطاب ألقاه في فلوريدا
Reuters OCTAVIO JONES
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعيم الجمهوريين في الكونغرس ميتش ماكونيل، في خطاب ألقاه بمؤتمر لمانحي الحزب الجمهوري في فلوريدا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الحاضرين في المؤتمر، أن ترامب توجه بالشتيمة لماكونيل خلال الخطاب الذي ألقاه مساء السبت، واصفا إياه بـ"ابن الزانية الغبي".

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وقال ترامب أيضا في خطابه إنه "محبط" من مايك بنس، الذي تولى منصب نائب الرئيس في إدارته.

وكان ترامب قد دعا بنس إلى منع تصديق الكونغرس على تولي جو بايدن الرئاسة، إلا أن بنس رفض هذا الأمر قائلا إن "هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري".

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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