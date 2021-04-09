البنتاغون: إرسال سفننا إلى البحر الأسود أمر روتيني

أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية"، وأن بلاده تنسق هذه الإجراءات مع تركيا بموجب اتفاقية "مونترو".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، إن "العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.. هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن بالطبع، ننسق عملية الدخول".

وأضاف: "لا أنوي تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات في البحر الأسود، ولا جديد هنا"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح بذلك".

وجاء ذلك تعليقا على تقارير وسائل الإعلام التركية التي نقلت عن مصدر في الخارجية التركية قوله، إن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها الحربيتين عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود، حيث ستتمركزان في الفترة من 14 أو 15 أبريل ولغاية 4 أو 5 مايو المقبل"، وذلك بموجب اتفاقية "مونترو" لعام 1936، التي تنظم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وعلى صعيد آخر، رفض المتحدث باسم البنتاغون إعطاء أي تقييم لعدد القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، قائلا إن الصحفيين يجب أن يوجهوا مثل هذه الأسئلة إلى موسكو.

يتبع...