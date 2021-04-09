المكسيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة و874 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5045 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" و874 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و272064، والوفيات إلى أكثر من 207 آلاف حالة.

وترجح الحكومة أن تكون الأعداد الحقيقية للحالات أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة الفعلية بفيروس كورونا ربما يكون أكثر من الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

المصدر: "رويترز"