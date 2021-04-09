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المكسيك تسجل 5140 إصابة و548 وفاة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 5140 إصابة و548 وفاة بفيروس كورونا
Reuters
تشييع ضحية لكورونا في المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس تسجيل 5140 إصابة، و548 وفاة جديدة بكورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة بلغ مليونين و267 ألفا و19، والوفيات 206146 حالة.

وترجح الحكومة أن "تكون الأعداد الحقيقية للإصابات أعلى من ذلك بكثير"، وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا ربما يكون أكثر من الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

المصدر: "رويترز"

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