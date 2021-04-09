إعصار جديد يهدد إندونيسيا

حذرت سلطات إندونيسيا الجمعة من إعصار جديد، يهدد بإحداث المزيد من الفيضانات في هذا البلد الذي شهد مؤخرا عاصفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل بينهم العشرات في تيمور الشرقية.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعصار المداري أوديت إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب سومطرة وجاوة وبالي، إضافة إلى مناطق أخرى من البلاد، لكنه لن يكون مدمرا كسابقه، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

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وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا، دويكوريتا كارناواتي: "يتعين على الجميع توخي الحذر من احتمال حدوث رياح عاتية وأمطار غزيرة بالإضافة إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية".

واضطرت الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار سيروجا في الرابع من أبريل آلاف الأشخاص إلى ترك منازلهم، ويعتبر سيروجا من أكثر الأعاصير تخريبا منذ سنوات في المنطقة.

وقتل إعصار سيروجا ما لا يقل عن 165 شخصا في إندونيسيا و42 في تيمور الشرقية، وهو بلد صغير يبلغ عدد سكانه 1.3 مليون نسمة يقع بين إندونيسيا وأستراليا.

المصدر: أ ف ب