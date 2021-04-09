مصرع تسعة عمال بانفجار شمال الصين

لقي تسعة عمال حتفهم في شمال الصين خلال عملية لتدمير متفجرات تعدين منتهية الصلاحية، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

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وقالت حكومة محافظة تشيتشنغ، في إشعار على مدونتها الصغيرة، إن الانفجار الذي وقع في مقاطعة خبي شمال الصين، أسفر عن إصابة ثلاثة عمال آخرين يوم الأربعاء.

وكان العمال جزءا من طاقم مكلف بتدمير المتفجرات، والتي يمكن أن تصبح غير مستقرة بمرور الوقت وغير آمنة للاستخدام. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تخزينها من قبل شركة لتعدين الفحم.

وقال إشعار حكومة مقاطعة تشيتشنغ، إنه تم فتح تحقيق في الحادث، الذي يأتي وسط حملة لتحسين السلامة في صناعة التعدين في الصين.

المصدر: AP