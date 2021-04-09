مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي للرد على "تحديات" الصين

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحديات" التي تشكلها الصين، مشددا بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية.

وقدم رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ونائبه الجمهوري نص المشروع الذي يحمل عنوان "قانون المنافسة الاستراتيجية"، ويسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.

وأشاد مينينديز بـ"محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي".

ومشروع القانون يصف العقوبات بأنها "أداة قوية" بتصرف الولايات المتحدة ويعبر عن القلق لأن الحكومة "لم تطبق بالكامل" الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.

وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصا من وزير الخارجية أن يقدم سنويا لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أمريكي.

ويطلب أيضا تقريرا حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الأويغور، إلى جانب التقارير المطلوبة أساسا حول حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة.

المصدر: "أ ف ب"