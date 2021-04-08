روحاني: سنرد بخطوات إيجابية على أي إجراءات أمريكية عملية في الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "الولايات المتحدة فشلت في إخضاع إيران وشهدنا هزيمة سياسة العقوبات".

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وأضاف الرئيس الإيراني في كلمة له اليوم الخميس، أن سياسة الضغوط القصوى لم تفلح في تحقيق أهدافها ضد إيران، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية الأمريكية والعقوبات تسببت بخسائر كبيرة في الاقتصاد الإيراني.

وتابع روحاني: الحفاظ على الاتفاق النووي تم بفضل إيران وعلى واشنطن رفع كافة العقوبات والعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد أن الولايات المتحدة هي من انتهك الاتفاق وسعت لتدميره، وهو لا يزال قائما بفضل حكمة إيران.

وأردف، على واشنطن رفع العقوبات واتخاذ إجراءات عملية للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأكد الرئيس الإيراني، أن بلاده سترد بخطوات إيجابية على أي إجراءات أمريكية عملية في الاتفاق النووي.

المصدر: RT