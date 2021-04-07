صحيفة: البيت الأبيض بصدد تعيين مبعوث لإنهاء "السيل الشمالي-2"

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن البيت الأبيض يبحث تعيين مبعوث خاص ليقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإنهاء مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم، إن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان عرض هذه المهمة على آموس هوكستين، الذي كان مبعوثا خاصا ومنسقا لشؤون الطاقة الدولية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومستشارا مقربا من الرئيس الحالي جو بايدن.

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وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا تعيين هوكستين في منصب جديد، لكن هوكستين لم يقبل التعيين بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هوكستين لم يعلق على الأنباء حول تعيينه المحتمل في المنصب المذكور.

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإن مشروع "السيل الشمالي-2" يتطلب اهتماما خاصا في الفترة الأخيرة، إذ أن الأعمال تقترب من الإتمام، وبات المشروع جاهزا بنسبة 96%.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، محذرة الشركات من المشاركة فيه، حيث تعتبره واشنطن "تهديدا" على أمن الطاقة في أوروبا وأنه سيؤدي إلى زيادة اعتماد الدول الأوروبية على توريدات الغاز الروسي.

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من جهتها، أكدت ألمانيا وروسيا أن المشروع تجاري بحت، وشددت موسكو على عزمها إتمام المشروع.

المصدر: بوليتيكو