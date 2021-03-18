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الخارجية الأمريكية تحذر المشاركين في "السيل الشمالي-2" من مواصلة الأعمال

مال وأعمال

الخارجية الأمريكية تحذر المشاركين في
Reuters Hannibal Hanschke
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حذرت الخارجية الأمريكية المشاركين في مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا من مواصلة أعمال استكمال المشروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، اليوم الخميس، إن مشروع "السيل الشمالي-2" يعتبر "صفقة سيئة بالنسبة لألمانيا وأوكرانيا وحلفائنا وشركائنا في أوروبا الوسطى والشرقية على حد سواء".

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وأضاف أن الخارجية الأمريكية "ترصد محاولات لإكمال بناء أنبوب الغاز "السيل الشمالي-2" وتتابع المعلومات حول الشركات المشاركة في هذه العملية".

وأكد أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعتزم التمسك" بالتشريعات التي تنص على فرض عقوبات على الشركات المشاركة في هذا المشروع.

المصدر: "تاس"

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