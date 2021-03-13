خبير لـRT: البيت الأبيض في وضع صعب بسبب عقوباته على "السيل الشمالي- 2"

قال ستانيسلاف بيشوك مدير مؤسسة CIS-EMO، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقعت بالفعل في وضع صعب، بسبب العقوبات المفروضة على خط "السيل الشمالي-2".

وأضاف الخبير، في مقابلة مع RT: "هذا الأمر موجود بالفعل، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر ليس مشكلة مبدئية بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية".

ووفقا له، تتمثل المشاكل الرئيسية للولايات المتحدة، في الوقت الراهن، في ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي ومكافحة فيروس كورونا.

وتابع الخبير: "الاهتمام الرئيسي الآن في الولايات المتحدة، يتركز على السياسة الداخلية والحوافز الاقتصادية المحلية".

ويرى بيشوك، أن العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2"، ستقتصر على شركات محددة تشارك في هذا المشروع.

وقال: "لكن بشكل عام، أعتقد أن هناك خيار تسوية، وهو على النحو التالي: ستعلن الإدارة الأمريكية أنها ألحقت ضررا كبيرا بالخطط الروسية الهادفة للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع الطاقة، ولكن في نفس الوقت، سيتم إنجاز المشروع، وستتمكن ألمانيا من شراء الغاز بالشكل الذي تراه مناسبا".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادرها، أن حكومة الرئيس الأمريكي وقعت في موقف صعب بسبب الوضع المتعلق بالعقوبات ضد خط أنابيب "السيل الشمالي- 2".

المصدر: RT