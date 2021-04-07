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مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي

أخبار العالم

مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي
Reuters Lisi Niesner
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عقد مسؤولان رفيعا المستوى من روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي، مضيفا: "أجرينا مناقشة جدية لطيف واسع من المسائل المتعلقة بعودة جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل".

وأشار الدبلوماسي الروسي في تغريدة أخرى إلى أن مجموعتي خبراء تواصلان العمل في العاصمة النمساوية، بناء على توجيهات من اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة، على تحقيق مهمتي رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها في المجال النووي، لافتا إلى أن الوفد الروسي طرح مقترحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.

المصدر: RT

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