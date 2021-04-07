مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي

عقد مسؤولان رفيعا المستوى من روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي، مضيفا: "أجرينا مناقشة جدية لطيف واسع من المسائل المتعلقة بعودة جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل".

Met today with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley. We had a businesslike discussion on issues related to restoration of full implementation of the #JCPOA by all sides. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 7, 2021

وأشار الدبلوماسي الروسي في تغريدة أخرى إلى أن مجموعتي خبراء تواصلان العمل في العاصمة النمساوية، بناء على توجيهات من اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة، على تحقيق مهمتي رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها في المجال النووي، لافتا إلى أن الوفد الروسي طرح مقترحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.

المصدر: RT