بافاريا الألمانية تعد عقدا أوليا لاقتناء شحنة كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعربت سلطات ولاية بافاريا الواقعة غرب ألمانيا عن نيتها اقتناء شحنة كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، في حال اعتماده من قبل وكالة الدواء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سودر، اليوم الأربعاء أن سلطات الولاية أعدت عقدا أوليا ستوقعه مع شركة مقرها في مدينة إلرتيسن ستعمل على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" نيابة عن مطوريه الروس، وذلك سيمنح الوكالة جرعات إضافية من اللقاح.

وأوضح سودر أن الولاية تنوي إجمالا اقتناء 2.5 مليون جرعة من "سبوتنيك V"، في حال حصول اللقاح الروسي على الترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، مشيرا إلى أن الصفقة المحتملة قد تنفذ في يوليو القادم.

بدوره، لفت وزير الصحة في بافاريا، كلاوس هوليتشيك، إلى أن سلطات الولاية أبرمت مذكرة إعلان نوايا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تنص خاصة على إمكانية استيراد "سبوتنيك V" إلى الولاية من روسيا، في حال وجود رغبة مشتركة في ذلك بين الدولتين.

وشدد الوزير على فعالية لقاح "سبوتنيك V" العالية فيما يتعلق خاصة بالحماية من حالات الإصابة الخطرة، مبديا أمله في بدء استخدام اللقاح الروسي في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي + رويترز