فاوتشي يستبعد انتشار موجة رابعة من وباء كورونا في الولايات المتحدة

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إنه واثق من أن جهود التطعيم الشاملة الجارية في الولايات المتحدة ستمنع انتشار موجة رابعة من وباء كورونا.

وقال فاوتشي: "طالما نواصل عملية التطعيم بكفاءة وفعالية لا أعتقد أن هذا سيحدث. ولكن هذا لا يعني أننا لن نشهد زيادة في عدد الحالات".

وأضاف: "يجب أن نرى ما إذا سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات مع إعادة فتح الاقتصادات وتخفيف إرشادات الصحة العامة في عدد من الولايات"، مضيفا: "أعتقد أن اللقاح سيمنع حدوث ذلك".

وتقدر الحكومة الفيدرالية أنه تم تطعيم ما يقرب من 150 مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: The Hill